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رابطة العالم الإسلامى تدين إصدار الفيلم الايرانى محمد رسول الله

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رابطة العالم الإسلامى تدين إصدار الفيلم الايرانى محمد رسول الله رابطة العالم الإسلامى تدين إصدار الفيلم الايرانى محمد رسول الله
أدانت رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة، إصدار الفيلم الإيرانى "محمد رسول الله" الذى عرض يوم الخميس الماضى، فى مهرجان مونتريال بكندا والذى أظهر لقطات تمثيلا لجسد النبى صلى الله عليه وسلم وهيئته.

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى، فى بيان اليوم الاربعاء، "إن رابطة العالم الإسلامى تؤكد على حرمة تجسيد النبى محمد صلّى الله عليه وسلم فى الأعمال الفنية تحت أية ذريعة كانت، لأن تجسيد الرسول، وتمثيله فى الأفلام والمسلسلات يتعارض مع ما ينبغى من توقيره عليه الصلاة والسلام ويعد ذريعة للاستخفاف بمقامه الشريف وسبيلا للاستهزاء به، وبما جاء به من الدين والشريعة" .

وأضاف "أنه انطلاقا من واجبات الرابطة نحو خاتم النبوة وإخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنها تؤكد ما سبق وصدر عنها من خلال مجمعها الفقهى الإسلامى بمكة المكرمة فى دورته العشرين المنعقدة بمكة المكرمة، فى ديسمبر 2010 بتحريم تمثيل النبى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة رضى الله عنهم.

وذكر المجمع بقرار هيئة كبار العلماء، وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية ، وفتوى مجمع البحوث الإسلامية فى القاهرة، وغيرها من الهيئات والمجامع الإسلامية فى أقطار العالم التى أجمعت على تحريم تمثيل أشخاص الأنبياء والرسل عليهم السلام مما لا يدع مجالاً للاجتهادات الفردية .

وطالب الدكتور التركى المسئولين فى إيران بإيقاف عرض هذا الفيلم ومنعه لأنه انتهاك لما أوجبه الله علينا من التوقير لنبيه محمد صلّى الله عليه وسلم ، والرجوع إلى الحق وإلى أقوال علماء المسلمين فى هذا الشأن .
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مصر 365

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