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السلطات السعودية تفتتح الأجزاء المنفذة من مشروع توسعة مطاف الحرم المكى

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السلطات السعودية تفتتح الأجزاء المنفذة من مشروع توسعة مطاف الحرم المكى السلطات السعودية تفتتح الأجزاء المنفذة من مشروع توسعة مطاف الحرم المكى
فتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الأجزاء المنتهية من مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف فى كافة الطوابق ليتسنى لحجاج بيت الله الحرام الاستفادة من هذه المواقع بدءا بالأدوار الأكثر كثافة كدور الصحن وأجزاء من الدور الأرضى وستتم الاستفادة من الممرات الرئيسة المؤدية إلى صحن المطاف ومنها مشاية باب العمرة.

وأكد مدير إدارة المشروعات المهندس سلطان بن عاطى القرشى -فى تصريح اليوم الأربعاء- أن العمل مازال مستمرا على مدار الساعة وبقوة 14ألف عامل منهم ستة الاف عامل فى إنجاز بلاطة سطح المرحلة الثالثة وبنسبة 90% علما بأن الطاقة الاستيعابية لدور السطح تمثل النصف تقريبا من المشروع مايعادل 40 ألف طائف بالساعة ويتراوح عرض مسار الطواف بالسطح من 40 م الى 50 م، والاستفادة منه فى حج هذا العام بكامل الطاقة الاستيعابية للطواف والتى تبلغ 107 آلاف طائف فى الساعة.

وأوضح القرشى أنه تم استكمال تجهيز عناصر الحركة الرأسية كسلالم أجياد الكهربائية بغرض تفويج الحجاج للأدوار العلوية، والعمل يجرى على ربط منسوب الحلقة العلوية مع دور ميزانى المسعى الثانى المخصص لعربات كبار السن مع مايتم من أعمال التشطيبات بالرخام للأرضيات والحوائط مع تركيب الأسقف المسبقة الصنع، وسيتم الانتهاء من فتح كافة أجزاء المشروع فى القرب من نهاية شهر ذى القعدة.
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مصر 365

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