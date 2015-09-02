قيادة العمليات العراقية تفتح مركز تنسيق كردستان لبدء عملية تحرير نينوى

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم الأربعاء، عن افتتاح مركز التنسيق المشترك مع اقليم كردستان العراق لبدء تنفيذ خطة عمليات تحرير نينوى شمال غربى البلاد من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى.

ولفتت خلية الاعلام الحربى للعمليات المشتركة فى بيان صحفى إلى أن قوات التحالف الدولى بالتعاون مع جهاز المخابرات العراقى دمرت اليوم قاربا تابعا لداعش شمال منطقة الحبانية شرق مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وأشارت إلى أن قوات التحالف بالتعاون مع جهاز المخابرات العراقى دمرت القارب المحمل بحوالى 100 قذيفة "هاون" خلال تحركه من منطقة البو شجل الى منطقه البوشهاب بنهر الفرات شمالى الحبانية.

وتمكنت القوات العراقية من قتل 16 إرهابيا بينهم 6 فى منطقة الكرمة وخلال عمليات عسكرية شرق الرمادي،وقناص من داعش فى منطقة حصيبة الشرقى إضافة إلى 9 إرهابيين حاولوا الهجوم على مواقع للقوات الأمنية بالأنبار.

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