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ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات البرلمان ببنى سويف إلى 91 مرشحًا

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ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات البرلمان ببنى سويف إلى 91 مرشحًا ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات البرلمان ببنى سويف إلى 91 مرشحًا
تقدم اليوم 7 مرشحين لانتخابات مجلس النواب عن محافظة بنى سويف بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات بمجمع محاكم بنى سويف، برئاسة المستشار محمد البنا، منهم مرشحان عن حزب النور ومرشح عن الثورة، ليرتفع إجمالى المتقدمين منذ فتح باب التقدم إلى الآن إلى 91 مرشحًا.

يذكر أن 84 مرشحًا تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة العليا للانتخابات أمس فى أول أيام التقديم، وبلغ عدد مرشحى البرلمان عن مركز سمسطا بلغ 6 مرشحين، والفشن 15 مرشحًا، وإهناسيا 9 مرشحين، وببا 8 مرشحين، وناصر 16 مرشحًا، والواسطى 9 مرشحين، وبنى سويف 21 مرشحًا.

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مصر 365

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