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"مفرقعات الجيزة": عبوة ناسفة صغيرة استهدفت سيارة ضابط شرطة بالدقى

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"مفرقعات الجيزة": عبوة ناسفة صغيرة استهدفت سيارة ضابط شرطة بالدقى "مفرقعات الجيزة": عبوة ناسفة صغيرة استهدفت سيارة ضابط شرطة بالدقى
أكدت تحريات الأجهزة الأمنية وفحص خبراء المفرقعات، أن الصوت المدوى والانفجار الذى وقع بالقرب من متحف محمود خليل بالجيزة اليوم الأربعاء، كان محاولة لاغتيال ضابط بقسم شرطة الطالبية بعد زرع عبوة بمغناطيس أسفل مقعد سيارته، وتم تفجيرها عن بعد أثناء مروره أمام مدرسة بالدقى.

وتبين من الفحص الذى أجراه خبراء المفرقعات بقيادة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والعميد هانى سعيد رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ البرى والعقيد إبراهيم حسين وكيل إدارة المفرقعات والرائد محمد عمر ضابط المفرقعات، أنه أثناء عودة ضابط بقسم الطالبية من عمله مستقلا سيارته ومارا أمام مدرسة بالدقى فى الطريق إلى مستشفى الشرطة، حدث انفجار بسيط أسفل مقعد القيادة، وتبين أن مجهولين قاموا بلصقها أسفل المقعد، وتم تفجيرها عن بعد أثناء استقلاله لها إلا أن الانفجار كان محدودا وخرج الضابط سليما وأحدث تلفيات طفيفة فى السيارة من الأسفل.

وتبين من الكشف أن العبوة صغيرة الحجم على شكل جسم أسطوانى بداخله بارود ومجموعة من الأسلاك وموصولة بشريحة هاتف .

انفجار محدث صوت بالقرب من متحف محمود خليل بالجيزة
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