وكيل وزارة التعليم بالبحيرة يواصل جولاته على مدارس المحافظة

قام الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، اليوم، بزيارة مدارس إدارة مركز دمنهور التعليمية استمرارًا لجولته التى يقوم بها على مدارس المحافظة لمتابعة أعمال الصيانة التى تتم بها والتأكد من انتهائها خلال الأيام المقبلة وقبل بدء العام الدراسى بوقت كافٍ.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محب كامل الرافعى بشأن متابعة المشروع القومى لصيانة المدارس، وتوجيهات الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، بشأن التأكد من جاهزية كافة المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وقد زار التداوى مدرسة الأبرقجى لمتابعة ما يجرى بها من أعمال وقد أمر السيد وكيل الوزارة بتحول مدير إحدى المدارس بإدارة المركز ومعلم التربية الرياضية ومتابع المدرسة والعامل إلى التحقيق بالشئون القانونية وذلك للإهمال وتقاعسهم فى تنفيذ الصيانة البسيطة بالمدرسة وعدم الانضباط وحالة النظافة المتردية بالمدرسة.