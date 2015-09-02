أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صحيفة سودانية: اليمن طلبت كتيبتين سودانيتين لتأمين المناطق المحررة

Google+ Print
صحيفة سودانية: اليمن طلبت كتيبتين سودانيتين لتأمين المناطق المحررة صحيفة سودانية: اليمن طلبت كتيبتين سودانيتين لتأمين المناطق المحررة
ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية اليوم أن اليمن تقدمت بطلب رسمي للحكومة السودانية للاستعانة بكتيبتين عسكريتين لتأمين العاصمة صنعاء، والمناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين وأنصار المخلوع على عبد الله صالح.

ونسبت الصحيفة لمصادر وصفتها بـ"المطلعة"قولها إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دفع بهذا الطلب خلال مباحثاته مؤخرا في الخرطوم مع الرئيس السوداني عمر البشير، كما طلب كذلك من الجانب السوداني المساهمة في إخلاء جرحى العمليات العسكرية اليمنيين إلى الخرطوم لتقديم العلاج اللازم لهم، وتأهيل المستشفيات في اليمن لاستقبال مصابي العمليات.

ووفقا لما ذكرته المصادر نفسها فإن الرئاسة السودانية تخضع الطلب اليمني للتقييم حيث وعد الرئيس البشير بدراسة هذا الأمر حسب الصحيفة السودانية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365