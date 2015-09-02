صحيفة سودانية: اليمن طلبت كتيبتين سودانيتين لتأمين المناطق المحررة

ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية اليوم أن اليمن تقدمت بطلب رسمي للحكومة السودانية للاستعانة بكتيبتين عسكريتين لتأمين العاصمة صنعاء، والمناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين وأنصار المخلوع على عبد الله صالح.

ونسبت الصحيفة لمصادر وصفتها بـ"المطلعة"قولها إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دفع بهذا الطلب خلال مباحثاته مؤخرا في الخرطوم مع الرئيس السوداني عمر البشير، كما طلب كذلك من الجانب السوداني المساهمة في إخلاء جرحى العمليات العسكرية اليمنيين إلى الخرطوم لتقديم العلاج اللازم لهم، وتأهيل المستشفيات في اليمن لاستقبال مصابي العمليات.

ووفقا لما ذكرته المصادر نفسها فإن الرئاسة السودانية تخضع الطلب اليمني للتقييم حيث وعد الرئيس البشير بدراسة هذا الأمر حسب الصحيفة السودانية.

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