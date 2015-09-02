واشنطن تدعو إلى التمسك بوقف اطلاق النار فى جنوب السودان

أدانت الولايات المتحدة تجدد القتال فى ولايتى جونجلى وأعالى النيل فى جنوب السودان.

ودعت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها كافة الأطراف إلى وقف العمال الاستفزازية والقتالية على الفور وتعزيز الترتيبات الأمنية خلال الاجتماعات الأمنية المقرر إجراؤها فى الخامس من سبتمبر الجارى".

وقال مارك تونر نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "إن إعلان وقف إطلاق النار مؤخرا من جانب حكومة جنوب السودان والمعارضة لوقف كافة الأعمال العسكرية كان يعد خطوة طيبة نحو تنفيذ الاتفاق المُلزِم للجانبين فى الوقت الراهن"، غير أن المسئول الأمريكى اعتبر اندلاع القتال الأخير من قِبل الجانبين يتناقض مع بنود اتفاق السلام، محذرا من أن الطرف الذى يسعى إلى إفساد تنفيذ اتفاق السلام سيواجه عواقب وخيمة.

وأكد أن الولايات المتحدة ستعمل مع أعضاء مجلس الأمن الدولى لفرض عقوبات فى حال الضرورة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2206، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستقف مع هؤلاء الذين يختارون السلام ويلتزمون بصدق بتنفيذ اتفاق السلام.

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