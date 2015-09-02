التأمين الصحى بالشرقية يدرج الإداريين والعمال مع باقى الفئات الطبية ماديا

أكد الدكتور كمال محمد زكى، مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، على ضرورة أن يراعى الأطباء الإجازات المرضية وتقنينها على مستوى عيادات الفرع بالمحافظة والالتزام بمنح الإجازات للمرضى المستحقين فقط، وسيتم محاسبة غير الملتزمين بذلك.

وأضاف خلال كلمته التى ألقاها فى اجتماع المجلس التنفيذى للفرع بمقر مستشفى المبرة بالزقازيق بحضور مديرى المناطق والمستشفيات والعيادات والإدارات الداخلية والخارجية بالفرع منطقة الزقازيق – منطقة العاشر من رمضان - منطقة فاقوس- منطقة أبو كبير- مستشفى المبرة بالزقازيق – مستشفى العاشر من رمضان – العيادات – الإدارات الداخلية-الإدارات الطبية الخارجية أنه سيتم فتح لجان فرعية جديدة إضافية للموجود حاليا لمرضى الفيروسات الكبدية لصرف عقار السوفالدى وأن إدارة التموين الطبى بالفرع ملتزمة بتوريد العقار لجميع اللجان الفرعية التابعة للفرع حتى نصل إلى أن يستكمل المريض ملفة ويصرف فى اليوم التالى مباشرة .

ونقل الدكتور كمال محمد زكى تكليف رئيس مجلس الإدارة الموجه إلى جميع العاملين بالهيئة بالعمل على زيادة موارد الهيئة لاستمرارية واستدامة الصرف وذلك للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية متميزة لمنتفعى التأمين الصحى ورفع المستوى المادى للعاملين بالهيئة، وذلك من خلال الاشتراطات بالقانون رقم 14 لسنة 2014 م والخاص بالمهن الطبية، وأنه تم إدراج فئة الإداريين والعمال مع باقى الفئات الطبية من أطباء – تمريض – وعاملين ودعا زكى مديرى فروع المحافظة التواصل مع موظفيهم وأن يشرح لهم ما سمعه وعمل ملصقات توضح ما تقوم به إدارة الهيئة لصالح جميع العاملين بها وحرصها الشديد على حقوق موظفيها.