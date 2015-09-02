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عمدة قرية جنازة الطبل البلدى: "المتوفى مرضيش يدفن إلا لما يتزف بالمزمار"

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عمدة قرية جنازة الطبل البلدى: "المتوفى مرضيش يدفن إلا لما يتزف بالمزمار" عمدة قرية جنازة الطبل البلدى: "المتوفى مرضيش يدفن إلا لما يتزف بالمزمار"
قال محمد فؤاد عمدة قرية الصوامعة بمحافظة سوهاج، القرية التى شهدت تشييع جنازة بالطبل البلدى والمزمار، تعليقا على ما حدث فى القرية، إن جثمان المتوفى أبى أن يغادر إلى المقابر، قبل أن تزفه هذه الفرقة بالطبل البلدى، مشيرا إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها بل حدثت من قبل مع أجداد هذا المتوفى، على حد قوله.

وأضاف عمدة الصوامعة، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء" على فضائية دريم، "هذه عادات روحانية لا يعلمها إلا الله، لكننا رأينا أن الجثة هى التى تحرك مسيرى الجنازة إلى منزل فرقة الطبل والمزمار البلدى".

من جانبه أوضح جد المتوفى، أنه منذ مولده وهو يميل إلى العزلة والانطواء، لافتا إلى أنه تم دفنه داخل مقام والده فى القرية، الذى ورثه عن أجداده، مضيفا أن عائلتهم معروفة بأنها قيادة لعمل الخير والعمل الصالح والعمل العام.

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