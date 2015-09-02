مجلس غريان الليبى ينفى مشاركة قواته فى الهجوم على نقطة تفتيش جنوب طرابلس

نفى رئيس المجلس البلدى بمدينة غريان الليبية يوسف بديرى، أن تكون قوات من مدينة غريان قد شاركت فى الهجوم على نقطة تفتيش واقعة بمنطقة الرقيعات جنوب طرابلس.

واستنكر بديرى، فى تصريح صحفى مساء الثلاثاء ،الهجوم المسلح على نقطة التفتيش، قائلا "من قام بهذه الفعلة يهدف إلى الوقيعة بين مدينتي غريان والسبيعة"، لافتا إلى أن قوات مدينة غريان قد انسحبت من منطقة الرقيعات منذ أواخر مايو الماضى، ولم تدخل سيارات عسكرية من غريان إلى الرقيعات منذ ذلك الحين.

وأعرب بديري عن أسفه لعملية الخطف التي وقعت، صباح أول أمس الإثنين، والتى اختطف فيها 8 مواطنين من مدينة غريان بمنطقة السبيعة، أثناء ذهابهم إلى مدينة طرابلس، وطالب الخاطفين بإخلاء سبيل المخطوفين حتى لا يولد هذا العمل تبعات سيئة تعود بالضرر على المنطقتين.

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