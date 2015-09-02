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"المرشحة المنتقبة بعلم مصر": مش كل منقبة إخوانية وهدفى تغيير نظرة المجتمع

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"المرشحة المنتقبة بعلم مصر": مش كل منقبة إخوانية وهدفى تغيير نظرة المجتمع "المرشحة المنتقبة بعلم مصر": مش كل منقبة إخوانية وهدفى تغيير نظرة المجتمع
قالت ماجدة شلبى المرشحة المنتقبة بعلم ، إنها ستخوض انتخابات مجلس النواب القادم، بهدف تغيير نظر المجتمع للمرأة المنقبة، مضيفة "مش كل ست منتقبة إخوانية".

وأوضحت "ماجدة" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة" أنها تتعامل مع جميع الفئات من المواطنين، من خلال عملها، وأنها ستشارك فى العملية الانتخابات كمستقلة، بعيد عن أى انضمامات حزبية، مضيفة "لم أدل بصوت من قبل ولم أشارك فى أى انتخابات برلمانية".

وأضافت أن ارتداءها علم مصر، كان رسالة للمجتمع الدولى والعالمى أن مصر فوق الجميع وأنها بلد ديمقراطى.

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مصر 365

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