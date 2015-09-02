حظك اليوم برج العقرب اليوم الأربعاء 2-9-2015

مهنيا: يحتاج مواليد برج العقرب اليوم إلى اتخاذ بعض القرارات التى تساعدك على تحسين أحوالك المادية؛ فاحرص على عدم التسرع فى اتخاذ تلك القرارات حتى لا تعود عليك بالسلب.

عاطفيا: يجب عليك الحرص على القيام بالأمور التى تساعدك على تحسين علاقتك بالحبيب قبل أن تزداد الأمور سوءا، وذلك للحفاظ على العلاقة القائمة بينك وبين الشريك.

صحيا: الآلام التى تشعر بها لن تؤثر على صحتك بشكل كبير ولكن هذا الأمر لا يمنع الذهاب للطبيب للاطمئنان على الحالة الصحية والتأكد من عدم الإصابة بأى أمراض خطيرة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>يتأثر مواليد برج العقرب بكوكب الطاقة والحركة وهو كوكب المريخ، ولذلك نجدهم يتلاءمون مع الأعمال التى تتطلب الكثير من الجهد والطاقة المبذولة والقدرة الكبيرة على العمل الشاق، فنجد معظمهم يعمل فى الأعمال الصعبة جدا كالعمل فى المناجم وشركات وحقول البترولة المختلفة، وكذلك العمل فى الحقول الزراعية التى تتطلب قدرة تحمل فائقة إلى جانب العمل على متن السفن البحرية، وبعض مواليد برج العقرب يتناسب معهم أعمال البورصة والبنوك نظرا لما يتمتعون به من ذكاء وقدرة على التركيز فى أعمال الحسابات والمراجعة.

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