أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2-9-2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2-9-2015 حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2-9-2015
مهنيا: يشارك مواليد برج الثور اليوم فى بعض المفاوضات فى مجال العمل سوف تعود عليك بالربح الوفير والمكاسب المالية التى تساعدك على التقدم بخطوات ثابتة نحو أهدافك وتحقيق أفضل ما تتمناه فى حياتك

عاطفيا : تتسبب غيرتك العمياء على الشريك فى معاملته بشكل سىء على الرغم من حبك الشديد له، حاول التخلص من تلك العادة السيئة حتى لا تؤدى إلى تدهور العلاقة بينكما.

صحيا : تعانى اليوم من بعض المشكلات التى تؤثر على حالتك الصحية وتسبب لك الاكتئاب ، حاول عدم الاستسلام لذلك الشعور واحرص على زيارة الطبيب فى أقرب وقت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم
>نجد الأعمال التى تناسب أشخاص برج الثور هى الغناء والعزف والتلحين الموسيقى وتأليف وكتابة النصوص المسرحية ، وكذلك الأشعار والروايات والقصص القصيرة ، ونجد العديد من الرسامين المحترفين من مواليد برج الثور ، وينتمى أيضا إلى الأعمال المفضلة لديهم تصميم الديكور والتصوير الفوتوغرافى ، كما تتناسب المهن التى تتعلق بالأرض وتتطلب القوة فى أداء الأعمال كالزراعة والصناعة والمقاولات، ونظرا لاهتمامهم بالطعام فهم يحبون الأعمال التعلقة بالطبخ والأطعمة المعلبة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى