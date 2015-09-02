حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2-9-2015

عاطفيا : تتسبب غيرتك العمياء على الشريك فى معاملته بشكل سىء على الرغم من حبك الشديد له، حاول التخلص من تلك العادة السيئة حتى لا تؤدى إلى تدهور العلاقة بينكما.
صحيا : تعانى اليوم من بعض المشكلات التى تؤثر على حالتك الصحية وتسبب لك الاكتئاب ، حاول عدم الاستسلام لذلك الشعور واحرص على زيارة الطبيب فى أقرب وقت.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم
>نجد الأعمال التى تناسب أشخاص برج الثور هى الغناء والعزف والتلحين الموسيقى وتأليف وكتابة النصوص المسرحية ، وكذلك الأشعار والروايات والقصص القصيرة ، ونجد العديد من الرسامين المحترفين من مواليد برج الثور ، وينتمى أيضا إلى الأعمال المفضلة لديهم تصميم الديكور والتصوير الفوتوغرافى ، كما تتناسب المهن التى تتعلق بالأرض وتتطلب القوة فى أداء الأعمال كالزراعة والصناعة والمقاولات، ونظرا لاهتمامهم بالطعام فهم يحبون الأعمال التعلقة بالطبخ والأطعمة المعلبة.
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