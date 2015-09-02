حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2-9-2015

مهنيا: يشارك مواليد برج الثور اليوم فى بعض المفاوضات فى مجال العمل سوف تعود عليك بالربح الوفير والمكاسب المالية التى تساعدك على التقدم بخطوات ثابتة نحو أهدافك وتحقيق أفضل ما تتمناه فى حياتك

عاطفيا : تتسبب غيرتك العمياء على الشريك فى معاملته بشكل سىء على الرغم من حبك الشديد له، حاول التخلص من تلك العادة السيئة حتى لا تؤدى إلى تدهور العلاقة بينكما.

صحيا : تعانى اليوم من بعض المشكلات التى تؤثر على حالتك الصحية وتسبب لك الاكتئاب ، حاول عدم الاستسلام لذلك الشعور واحرص على زيارة الطبيب فى أقرب وقت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

>نجد الأعمال التى تناسب أشخاص برج الثور هى الغناء والعزف والتلحين الموسيقى وتأليف وكتابة النصوص المسرحية ، وكذلك الأشعار والروايات والقصص القصيرة ، ونجد العديد من الرسامين المحترفين من مواليد برج الثور ، وينتمى أيضا إلى الأعمال المفضلة لديهم تصميم الديكور والتصوير الفوتوغرافى ، كما تتناسب المهن التى تتعلق بالأرض وتتطلب القوة فى أداء الأعمال كالزراعة والصناعة والمقاولات، ونظرا لاهتمامهم بالطعام فهم يحبون الأعمال التعلقة بالطبخ والأطعمة المعلبة.

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