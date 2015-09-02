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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 2-9-2015

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 2-9-2015 حظك اليوم برج الأسد ليوم الأربعاء 2-9-2015
مهنيا: يبدأ وضع مواليد برج الأسد المهنى بالتحسن تدريجيا اليوم نظرا لكفاءتك فى إنجاز المهام الموكلة إليك، لكن احذر تقلبات العمل هذه الفترة فالأجواء ليست مستقرة.

عاطفيا: احرص على بذل الجهد من أجل إرضاء الحبيب وحاول أن تتغاضى عن بعض الأمور التى تسبب الخلافات حتى تتمكن من الوصول إلى الاستقرار العاطفى معه.

صحيا: تعرضك لكثير من الضغوط اليوم يعرض صحتك للتدهور ، حاول تنظيم العمل والحفاظ على توفير الوقت اللازم للراحة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم
>يميل مواليد برج الأسد إلى الحماسة والقدرة على الإدارة والقيادة نظرا لتأثرهم الشديد بالشمس، لذلك نجد الأعمال التى تتناسب مع مواليد برج الأسد هى المجالات الإدارية فى جميع المهن التى تتطلب ذلك، إلى جانب الأعمال الإدارية فهم يتلائمون مع مجالات الإعلام والترجمة ومنهم محاضرين الجامعات وأساتذة المدارس، وبعض من مواليد برج الأسد يتناسب معهم العمل فى الخدمات الجماهيرية سواء كانت فى الخدمة العامة أو فى المسئولية عن أحد القطاعات، وقيادة الجيش والتخطيط من الأعمال المناسبة أيضا لأصحاب برج الأسد بالإضافة إلى العمل ضمن فرق الخدمات الخيرية.
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مصر 365

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