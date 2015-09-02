قوى الأمن اللبنانية تخرج بالقوة جميع المحتجين من وزارة البيئة

أخرجت قوى الأمن اللبنانية بالقوة مساء الثلاثاء جميع المحتجين من مقر وزارة البيئة حيث كانوا يعتصمون احتجاجا على عجز هذه الوزارة عن حل مشكلة تراكم النفايات.

وقال الناشط فى المجتمع المدنى عماد بزى أحد منظمى حملة "طلعت ريحتكم" التى اطلقت هذا التحرك، أن عناصر قوى الأمن "اجبرونا على الخروج بالقوة، طردوا (مراسلى وسائل) الاعلام وقطعوا عنا الكهرباء، ثم دفعونا دفعا من طابق إلى طابق. كان اعتصامنا سلميا لكنهم تعاملوا معنا بعنف".

وكان لا يزال 14 ناشطا داخل مبنى الوزارة بعدما اخرجت قوى الأمن قبل بضع ساعات بالقوة عشرات من الناشطين الذين بدأوا بعيد الظهر اعتصاما داخل الوزارة مطالبين باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، وأفاد منظمو "طلعت ريحكتم" أن بعض هؤلاء تعرضوا للضرب فيما قال الصليب الأحمر اللبنانى ان أحد منظمى الحملة لوسيان بورجيلى أصيب ونقل إلى المستشفى.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن الوزير المشنوق غادر مكتبه فى الوزارة مساء بعد اخراج جميع المحتجين.

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