أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوى الأمن اللبنانية تخرج بالقوة جميع المحتجين من وزارة البيئة

Google+ Print
قوى الأمن اللبنانية تخرج بالقوة جميع المحتجين من وزارة البيئة قوى الأمن اللبنانية تخرج بالقوة جميع المحتجين من وزارة البيئة
أخرجت قوى الأمن اللبنانية بالقوة مساء الثلاثاء جميع المحتجين من مقر وزارة البيئة حيث كانوا يعتصمون احتجاجا على عجز هذه الوزارة عن حل مشكلة تراكم النفايات.

وقال الناشط فى المجتمع المدنى عماد بزى أحد منظمى حملة "طلعت ريحتكم" التى اطلقت هذا التحرك، أن عناصر قوى الأمن "اجبرونا على الخروج بالقوة، طردوا (مراسلى وسائل) الاعلام وقطعوا عنا الكهرباء، ثم دفعونا دفعا من طابق إلى طابق. كان اعتصامنا سلميا لكنهم تعاملوا معنا بعنف".

وكان لا يزال 14 ناشطا داخل مبنى الوزارة بعدما اخرجت قوى الأمن قبل بضع ساعات بالقوة عشرات من الناشطين الذين بدأوا بعيد الظهر اعتصاما داخل الوزارة مطالبين باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق، وأفاد منظمو "طلعت ريحكتم" أن بعض هؤلاء تعرضوا للضرب فيما قال الصليب الأحمر اللبنانى ان أحد منظمى الحملة لوسيان بورجيلى أصيب ونقل إلى المستشفى.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن الوزير المشنوق غادر مكتبه فى الوزارة مساء بعد اخراج جميع المحتجين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365