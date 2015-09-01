28 مرشحا يتقدمون لخوض الانتخابات في اليوم الأول بالبحر الأحمر

أغلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة البحر الأحمر أبوابها فى الخامسة من مساء اليوم بتقدم 28 مرشحًا فى اليوم الأول للتقديم.

وكان أبرز المتقدمين فى اليوم الأول عضو نقابة الصحفيين الصحفى محمد السيد سليمان، ومحمود على موسى ابن قبيلة الكلاحين، وأحمد عبد المبدى، وعبد الله حسن، وزروق أبو الحسن، وتيتو إبراهيم، وحمادة غلاب وغيرهم.

ومن الدائرة الثانية كان محمد أبو الوفا مدير أثار البحر الأحمر، وناصر حسن وأحمد خليل، واللواء محمد أمين مقيشط وآخرون.

وفى دائرة حلايب وشلاتين كان أول الموجودين الحاج شاذلى قرباوى ابن قبيلة العبابدة.

وكان محيط محكمة البحر الأحمر الابتدائية شهد تكثيفًا أمنيًا من قبل قوات الأمن وجولة من اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر على الخدمات الأمنية بمحيط المحكمة، والتقى المستشار عبد الباسط قاسم رئيس المحكمة للتنسيق فيما يخص تقديم طلبات الترشح.

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