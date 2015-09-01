بيان للرئاسة.. السيسى لرئيسة شركة هواوى الصينية: مصر ترحب بالاستثمارات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم بتوقيت الصين إلى مطار بكين، حيث استهل نشاطه عقب وصوله مباشرة بعقد اجتماع مع رئيسة مجلس إدارة شركة هواوى الصينية للاتصالات التى تعد ثانى أكبر شركة للاتصالات على مستوى العالم من الناحية التقنية والأولى عالمياً من حيث حجم الإيرادات.

وقد حضر الاجتماع وزيرا التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الشركة.

وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة مجلس إدارة الشركة هنأت الرئيس على التطورات الإيجابية التى شهدتها مصر على الصعيدين السياسى والاقتصادى خلال العام الماضي، مؤكدة أن المشروعات التى يتم تنفيذها وإنجازها فى مصر فى زمن قياسى مثل مشروع تنمية قناة السويس، مشيرة إلى العديد من الفرص الواعدة لتوسع أنشطة الشركة فى مصر.

واستعرضت رئيسة مجلس إدارة الشركة الجهود والاتصالات الجارية مع الوزارات المصرية، ومنها وزارتا الاتصالات والكهرباء من أجل تعزيز نشاط الشركة فى مصر وتنفيذ مشروعات مشتركة تساهم فى دفع عملية التنمية فى مصر.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أشاد بجهود الشركة فى مصر ومساعيها الدؤوبة من أجل تعزيز نشاطها منذ افتتاح مركزها الاقليمى فى مصر عام 1999 وهو المركز المعنى بالإشراف على أنشطة الشركة فى شمال إفريقيا والمنطقة العربية.

وقد اطلع الرئيس من رئيسة مجلس إدارة الشركة على ملامح برنامج "بذور المستقبل" الذى تقوم الشركة بتطبيقه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يهدف إلى تدريب مجموعة من خريجى أقسام الاتصالات بالجامعات المصرية على أحدث ما وصلت إليه علوم وتقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرئيس أن مصر ترحب بالاستثمارات الجادة التى تهتم إلى جانب تحقيق العوائد الاقتصادية والأرباح المالية بالتنمية البشرية وتدريب الكوادر ونقل التكنولوجيا، وتعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تعترض أعمالها وإزالة العوائق البيروقراطية، فضلاً عن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

>



>