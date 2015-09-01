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وزير التعليم: أرفض تحويل قضية "صاحبة الصفر" لأمر دينى.. مافيش فرق بين الطلاب

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وزير التعليم: أرفض تحويل قضية "صاحبة الصفر" لأمر دينى.. مافيش فرق بين الطلاب وزير التعليم: أرفض تحويل قضية "صاحبة الصفر" لأمر دينى.. مافيش فرق بين الطلاب
رفض الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، تحويل الموضوع الخاص بالطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة إلى جانب دينى "مسلم ومسيحى".

وقال فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن: أشك فى أن يكون أسقف الشباب أصدر بيانا فى قضية الطالبة، موضحا أنه فى حالة صدور ذلك سيتأكد للجميع أن هناك حربا من أعداد الوطن، لافتا إلى أن الطالبة مريم مثلها مثل الطالبة رضوى محمد على الحاصلة على صفر الثانوية العامة.

وأضاف الرافعى، أنه مع أن يحصل المعلم المصرى على أعلى مرتب فى الدولة، مؤكدا أنه فى حالة وصول راتب المعلمين إلى 3 آلاف جنيه كتحسين لأجور المعلمين سيكلف الدولة مليارات.

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مصر 365