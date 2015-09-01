العسل والليمون والشاى أفضل الوسائل لعلاج التهاب الحلق

التهاب الحلق من الأعراض المزعجة جدا، لكن ليس بعد الآن لأنك قد تكون أفضل حالًا عندما تلطف من التهابات حلقك ببعض الطرق الطبيعية فى المنزل، وفقًا لما نشر مؤخرًا بموقع "فوكس نيوز" الطبى.

وكشفت دراسة بريطانية عام 2014 أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق قد يزوروا الأطباء أكثر من مرة للعلاج، لكن الأطباء وجدوا أن استخدام المضادات الحيوية ليس ضروريا لعلاج التهابات الحلق.

>وأوضح الباحثون أن الالتهابات البكتيرية مسؤولة عن نسبة صغيرة من حالات صعوبة البلع، كما أن الحساسية، والهواء الجاف، والفيروسات مثل نزلات البرد والأنفلونزا يمكن أن تكون هى السبب فى تلك الالتهابات.

وأكد الباحثون أن العسل والليمون من العلاجات التى تقضى على التهابات الحلق المؤرقة للبلع، حيث إن العسل لا يحتوى فقط على الفيتامينات المفيدة، ولكن أيضًا يساعد على تعزيز جهاز المناعة لديك ويحارب الالتهابات، حيث إن الرحيق الطبيعى أكثر فعالية من شراب السعال لأن العسل يلطف إلتهابات الحلق بصورة أفضل.

وأشار الباحثون إلى أن العسل يحتوى عى مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة.

ونصح الباحثون بتقديم الشاى بالماء الساخن وملعقة صغيرة من العسل مع نصف ليمونة، حيث إن الليمون هو الدواء القابض، وهذا يعنى أنه يساعد على انكماش الأغشية المخاطية الخاص بك، وبالتالى فإن هذا الشاى دواء مزدوج للمساعدة فى التهابات الحلق والقضاء على البلغم.

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