حصر أموال الإخوان: مركز الإعلام العربى ملك وزير الإعلام فى عهد "مرسى"

أكد المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن "مركز الأعلام العربى للأبحاث" الذى قامت اللجنة بالتحفظ عليه اليوم الثلاثاء، ضمن 5 دور نشر تم اكتشاف تبعية ملكيته للقيادى الإخوانى صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق فى عهد محمد مرسى.

وأضاف أبو الفتوح فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت تبعية دور النشر المتحفظ عليها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنها مولت التنظيم الخاص بالجماعة والفعاليات الخاصة به خلال الفترة السابقة.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس قد تحفظت على دار الفتح للإعلام العربى ملك " محمد السيد سابق"و مركز الأعلام العربى للأبحاث ملك "صلاح عبد المقصود" و"دار الفضيلة" ملك "طه أحمد عيسى عاشور"، ومؤسسة "اقرأ للنشر ملك" قاسم عبد الله إبراهيم"، و"حروف للنشر والتوزيع" ملك "عبد الناصر سعد عمر".

- لجنة حصر أموال الإخوان تتحفظ على 5 دور نشر تابعة للجماعة الإرهابية

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