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مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب يعلن عن أدوية جديدة لعلاج السكر

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مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب يعلن عن أدوية جديدة لعلاج السكر مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب يعلن عن أدوية جديدة لعلاج السكر
تنظم الجمعية الأوروبية لأمراض القلب مؤتمرها السنوى المنعقد فى لندن بإنجلترا فى الفترة من 29 أغسطس إلى 3 سبتمبر بحضور 32 ألف طبيب من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من 320 طبيبًا مصريًا فى مختلف تخصصات القلب.

وقال الدكتور عادل الأتربى، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، وأحد المشاركين فى المؤتمر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر ناقش الجديد فى علاج القصور الحاد للشرايين والإرشادات الحديثة لعلاج التهابات صمامات القلب وارتفاع الضغط الرئوى.

وأشار إلى أن المؤتمر أعلن عن الأدوية الجديدة لعلاج السكر من النوع الثانى والتى تؤخذ مرة واحدة أسبوعيًا سواء بالفم أو عن طريق الحقن تحت الجلد بدون آثار جانبية لمرضى السكر من النوع الثانى وهى مثبطات الـDPP4 من شركة MSD، موضحًا أنه تم الإعلان عن أدوية تتعلق بعلاج الكوليسترول المرتفع فى الدم والتى تؤخذ مرة واحدة أسبوعيًا أيضًا.

يذكر أن الدكتور عادل الأتربى شارك فى إعداد الخطوط الإرشادية الأوروبية لعلاج القصور الحاد للشرايين.

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