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محافظ أسوان يلتقى أعضاء "بلاها لحمة".. ويؤكد تضامنه مع الحملة

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التقى اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى، مع أعضاء حملة "بلاها لحمة" والتى شهدت أول انطلاقة من محافظة أسوان، وتضامن معها المحافظ بمجرد بدء الحملة ليحقق ذلك تكاتف الجهود الحكومية مع هذه المبادرة الشبابية، وأيضًا جهود منظمات المجتمع المدنى ليساهم ذلك فى فرض الرقابة الشعبية على الأسواق، لتثبيت اللحوم والحيلولة دون ارتفاعها.

وأكد مصطفى يسرى، على أنه سيتم التنسيق مع الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة لعقد لقاء مشترك يضم المحافظ وأعضاء حملة "بلاها لحمة" والتى انطلقت من أسوان على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتبنى تنفيذ مشروع قومى للثروة الحيوانية على أرض المحافظة لتوفير اللحوم بأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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