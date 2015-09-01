حماس: أحداث مخيم جنين تؤكد تصاعد المقاومة بالضفة الغربية

اعتبرت حركة "حماس" أن أحداث مخيم جنين والاشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للمخيم الليلة الماضية تؤكد تصاعد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - " إن أحداث مخيم جنين رسالة واضحة المعالم تختصر مستقبل المقاومة المتصاعد بالضفة الغربية المحتلة ، وتؤكد أن جذوة المقاومة المشتعلة غير قابلة للخمود أو التوقف مع مرور الأيام" ، موضحا أن مساء يوم أمس الاثنين ، كان أحد أيام الانتفاضة التي تعيشها الضفة الغربية، حيث أعاد صوت الرصاص الموجه للاحتلال في مخيم جنين أمجاد أبطاله الشهداء ، ومن لقنوا الاحتلال في الماضي الدروس القاسية.

وأشار إلى أن مقاومي المخيم - الذين أفشلوا مخطط قوات الاحتلال - تصدوا بشراسة وشجاعة للقوات المقتحمة، حيث أمطروا جنود الاحتلال بوابل من الرصاص ؛ ما أدى إلى حالة من الجنون الهستيري لجنود الاحتلال، الذين أخذوا يطلقون النار بشكل عشوائي ومكثف ، وأشاد بحالة الاصطفاف خلف خيار المقاومة، والذي أبداه مخيم جنين خلال تصديه للاقتحام الإسرائيلي، حيث شارك مقاومو المخيم من كافة الفصائل في الاشتباك مع قوات الاحتلال.

ووجه بدران التحية إلى "شباب المخيم الشجعان، الذين واجهوا بالحجارة قوات الاحتلال التي تسللت في البداية من خلال وحدات المشاة ، وكان لهم الفضل الكبير في عرقلة مسير القوات ، وتمكنوا من إحراق آلية لجيش الاحتلال بشكل كامل خلال المواجهات".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت الليلة الماضية عملية عسكرية واسعة بمخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ، واعتقلت القيادي في حركة حماس مجدي أبو الهيجا (40 عاما) ونجله صهيب (15 عاما) وشقيقه علاء ، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأصيب خلال العملية عدد من الفلسطينيين وجرى اعتقال آخرين، فيما أصيب جندي إسرائيلي بجراح وصفت حالته ما بين متوسطة وخطيرة.