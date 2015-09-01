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"الوزراء": خبراء لبحث شكوى طالبة الصفر.. وخطاب استقالة وزير التعليم مزور

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"الوزراء": خبراء لبحث شكوى طالبة الصفر.. وخطاب استقالة وزير التعليم مزور "الوزراء": خبراء لبحث شكوى طالبة الصفر.. وخطاب استقالة وزير التعليم مزور
أكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الخطاب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن استقالة وزير التربية والتعليم،على خلفية الادعاء بتزوير أوراق الطالبة "مريم" فى امتحانات الثانوية العامة، لا أساس له من الصحة، والخطاب بأكمله مزور، ولا هدف له سوى إثارة البلبلة فى المجتمع فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

وشدد السفير حسام القاويش على أن مجلس الوزراء سبق أن حذر منذ أيام قليلة من محاولات كثيرة لنشر أخبار وتصريحات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى تخص رئيس الوزراء والوزراء ومسئولى الجهات المختلفة، وطالبنا الجميع بعدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب، وضرورة التوثق من مصادرها الأصلية، مشيراً إلى أنه تم تكليف الجهات المعنية بتتبع مصدر هذا الخطاب المزور لاتخاذ ما يلزم ضده.

من ناحية أخرى، أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً بالطالبة "مريم"، التى شككت فى نتيجتها بالثانوية العامة، وشقيقها، ودعاهما للقائه اليوم، مؤكداً أنه سيتم مساندة الطالبة للتوثق من عدم التلاعب فى أوراق إجاباتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه اتفق مع وزيرى التربية والتعليم، والعدل على توفير الخبراء أوالمحققين اللازمين لإعادة بحث شكاوى الطالبة "مريم"، فليس لنا هدف سوى ظهور الحقائق جلية للرأى العام

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