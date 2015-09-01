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سفيرا بلجيكا وهولندا يصلان إلى الأقصر

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سفيرا بلجيكا وهولندا يصلان إلى الأقصر سفيرا بلجيكا وهولندا يصلان إلى الأقصر
وصل إلى محافظة الأقصر مساء اليوم الاثنين جيرارد ستيجس وجيل هافارت سفيرا هولندا وبلجيكا بالقاهرة فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يتفقدان خلالها عدة مؤسسات أهلية وتعليمية وطبية ممولة من الاتحاد الأوروبى ويلتقيان بعض المسئولين التنفيذيين.

وعقب وصول السفيرين التقيا مسئولى المؤسسة الإنجيلية للخدمات المجتمعية بأحد فنادق المدينة، ومن المقرر أن يزورا غدا الثلاثاء جمعية الشباب للتنمية الشاملة بمدينة الطود بجنوب المحافظة لمناقشة سبل التعاون فى مجالات التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية والزراعة والبيئة من أجل الاستفادة من الخبرة الهولندية فى عملية تدوير القمامة وأيضا المجال الرياضى.

ومن المقرر أيضا أن يزور السفيران ظهر غد الثلاثاء مستشفى دار الشفا للعلاج الطبيعى وعلاج السمنة ومدرسة جاد الكريم، للتعليم المجتمعى بالمدامود الممولة من الاتحاد الأوروبى. ثم سيلتقى السفيران الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر وممثل غرفة التجارة والصناعة بالمحافظة.

وفى المساء سيلتقى السفير البلجيكى ببعض أعضاء الجالية البلجيكية المقيمين فى الاقصر. كما أنه من المقرر أن يتوجه السفيران صباح بعد غد الأربعاء إلى محافظة قنا لزيارة معبد دندرة الأثرى.

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