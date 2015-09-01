إدراج محطة سكة حديد سمالوط بالمنيا فى خطة التطوير هذا العام

وافق المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، على إدراج محطة سكة حديد سمالوط ضمن خطة العام المالى 2015 ،2016 للتطوير والتحديث.

وقال اللواء جمال مبارك رئيس مجلس مدينة سمالوط إنه تم التقدم بمذكرة للواء صلاح زيادة محافظ المنيا عن سوء حالة محطة السكة الحديد بسمالوط ومعاناة الأهالى والقطارات أثناء التوقف عند المحطة مضيفًا أنه سيتم رفع المحافظ المذكرة إلى وزير النقل بالخطاب رقم 429 فى 3 يونيو 2015.

وأكد أن موافقة الوزير وردت اليوم تفيد بإدراج المحطة فى خطة العام الحالي في المرحلة الرابعة لتنفيذ تطويرها وتحديثها.