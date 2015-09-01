أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئولة أممية تبدأ زيارة عمل للجزائر لتعزيز التعاون

Google+ Print
مسئولة أممية تبدأ زيارة عمل للجزائر لتعزيز التعاون مسئولة أممية تبدأ زيارة عمل للجزائر لتعزيز التعاون
بدأت مدير معهد الأمم المتحدة الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة ساندى جى سميث اليوم الاثنين زيارة عمل إلى الجزائر تستغرق يومين.

وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية أن المسئولة الأممية ستجرى خلال زيارتها لقاءات مع مسئولي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بهدف تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجزائر في مجالات صلاحيات المعهد الذي تشرف عليه.

وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا خلال الزيارة التوقيع على مذكرة بشأن إنشاء المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا والساحل وهو المكتب الذي يندرج إنشاؤه في إطار تجسيد مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز امتياز حول التقليص من الأخطار ذات الطابع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي والذي يوجد مقره بالجزائر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365