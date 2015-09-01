مسئولة أممية تبدأ زيارة عمل للجزائر لتعزيز التعاون

بدأت مدير معهد الأمم المتحدة الإقليمي للبحث حول الجريمة والعدالة ساندى جى سميث اليوم الاثنين زيارة عمل إلى الجزائر تستغرق يومين.

وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية أن المسئولة الأممية ستجرى خلال زيارتها لقاءات مع مسئولي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية بهدف تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والجزائر في مجالات صلاحيات المعهد الذي تشرف عليه.

وأشار البيان إلى أنه سيتم أيضا خلال الزيارة التوقيع على مذكرة بشأن إنشاء المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا والساحل وهو المكتب الذي يندرج إنشاؤه في إطار تجسيد مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز امتياز حول التقليص من الأخطار ذات الطابع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي والذي يوجد مقره بالجزائر.

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