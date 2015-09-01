"النانو" و"تحويل الأورام".. أحدث تقنيات علاج السرطان

توصل مؤخراً فريق من العلماء بمركز مايو كلينيك الطبى بأمريكا إلى اكتشاف جديد ومثير بشأن مرض السرطان، حيث تمكنوا من إيقاف الأورام داخل الخلايا المصابة بالسرطان وتحويلها إلى خلايا صحية مرة أخرى، دون الحاجة إلى قتلها باستخدام العلاج الكيماوى.

واستطاع الباحثون تحويل الخلايا السرطانية بالثدى والمثانة البولية إلى أورام حميدة مرة أخرى، مؤكدين أنهم يستطيعون باستخدام هذه التقنية السيطرة على العديد من أنواع السرطانات، وذلك من خلال أحد البروتينات التى تعرف باسم "PLEKHA7"، وذلك بزيادة أعداد الخلايا الصحية وتجميعها معاً.

وعلى الرغم من أن هذه الأبحاث لا تتعدى كونها تجارب معملية إلا أنها تعد واعدة للغاية، وهى من أفضل ما تم التوصل إليه بشأن علاج مرض السرطان، والذى يعد من أبرز الأسباب المؤدية للوفاة فى العالم.

>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature Cell Biology" خلال شهر أغسطس الجارى.

>وكما تعد تقنية النانو من أحدث الصيحات العلاجية لمكافحة السرطان ومنع انتكاش المرض ومعاودة إصابة الأشخاص مرة أخرى عقب الإصابة به، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالمجلة العلمية " ACS Nano ".>وأوضحت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من الجمعية الأمريكية للسرطان، حيث قاموا بتطوير بعض الجزئيات النانوية بمركب الشيتوسان تتمتع بفاعلية رائعة فى استهداف الخلايا الجذعية السرطانية التى تقاوم الأدوية المضادة للأورام.

وأثبتت التجارب المعملية أن هذه التقنية فعالة فى مكافحة سرطان الثدى.

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