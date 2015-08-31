لو عايز تقوى مخك وتبقى ذكى أديها مريمية وسمك

تناول الطعام بشكل جيد يلعب دوراً كبيراً فى تعزيز الأداء البدنى، ولكن هل تعلم أن بعض الخيارات الغذائية يمكنها أيضاً تعزيز وظيفة الدماغ والذاكرة والتركيز.

فإذا كنت تعانى من انخفاض فى وظائف المخ فعليك معالجة ذلك من خلال نظامك الغذائى، فهناك نوعين من الأطعمة تجعلك أكثر ذكاء كما أنها تحسن من وظائف المخ، وفقاّ لموقع "Health".

1- أوراق المريمية المجففة

2- الأسماك الزيتية

>تم توثيقه فى موسوعات الأعشاب بأنه عامل هام فى تعزيز الذاكرة، كما تشير الدراسات الحديثة أن تناول زيت المريمية يمكن أن يعزز تحسين أداء الذاكرة.>يحتوى السمك على مستويات عالية من الأحماض الدهنية EPA (حمض الدهنى) وDHA (حمض الدوكوساهيكسانويك).

ويعمل حمض “EPA” على أنه مضاد للالتهاب فى الجسم، ويساعد أيضا على منع تجلط الدم، والتى يمكن أن تؤدى إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

ويتركز “DHA” فى كميات كبيرة من الدماغ، ويعتبر الآن من المغذيات الحيوية لتعزيز القدرة على التعلم والنمو العقلى، وتشمل الأسماك التى تحتوى على مستويات أعلى من الأحماض الدهنية التونة والماكريل والسلمون ووالسردين.