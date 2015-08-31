التحقيق فى عدم تصدى الإدارة الهندسية للتعديات على كورنيش النيل

كلف المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف العميد أحمد عيطة، بالتحقيق فيما ما ورد بتقرير"الشئون القانونية" بشان عدم اتخاذ الإدارة الهندسية للإجراءات القانونية تجاه المخالفات الواردة بتقرير لجان حصر المخالفات والتعديات على كورنيش النيل بمدينة بنى سويف.

وطالب حافظ بنى سويف باستمرار اللجان فى التصدى للمخالفات والإشغالات والتعديات على النيل، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أية مخالفة .

كان المحافظ قرر تشكيل عدد من اللجان الميدانية لرصد المخالفات والتعديات على كورنيش النيل ومدى مطابقة المساحات الموجودة والمنشآت المقامة لقرارات التخصيص والقانون.

وكشف تقرير فحص اللجان لتلك المنشآت وجود مبانِ مخالفة بالمنطقة السياحية على الكورنيش وأخرى تزاول أنشطتها بدون تراخيص.