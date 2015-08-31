محافظ سوهاج: إزالة 47 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ 4 مراكز

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، فى بيان له أن الوحدات المحلية لمراكز طما والمنشاة وطهطا ودار السلام وساقلتة شنت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 47 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

وأوضح البيان إزالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز طما ،و 12 حالة بمركز المنشاة ، و 8 حالات بمركز طهطا ، و 9 بدار السلام وحالة بمركز ساقلتة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات وتكثيف الحملات على مراكز ومدن المحافظة للقضاء عليها والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.