قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 3 فلسطينيين فى الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شقيقين فلسطينيين من بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثائر نزار طميزي (24 عاما)، وشقيقه محمد (22 عاما)، بعد توقيفهما على حاجز "الكونتينر".

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا فلسطينيا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان محمد عوض إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أشرف خالد مرشد اعبيد صبارنة (21 عاما)، وذلك بعد توقيف مركبته على الحاجز العسكري الذي أقامته على المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر.

وفي القدس، قالت مصادر إسرائيلية إن قطارا خفيفا تعرض للرشق بالحجارة عند مروره في محطة شعفاط شمال القدس المحتلة دون وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات من الشرطة الإسرائيلية شرعت في عملية بحث وتمشيط لاعتقال ملقي الحجارة، دون أن تسجل اعتقالات حتى الآن.

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