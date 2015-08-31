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برناردينو ليون يلتقى ممثلى المؤتمر الوطنى العام بتركيا لبحث حل للأزمة فى ليبيا

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برناردينو ليون يلتقى ممثلى المؤتمر الوطنى العام بتركيا لبحث حل للأزمة فى ليبيا برناردينو ليون يلتقى ممثلى المؤتمر الوطنى العام بتركيا لبحث حل للأزمة فى ليبيا
سيعقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا ، برناردينو ليون ، مشاورات غدا الثلاثاء ، فى تركيا مع ممثلين عن المؤتمر الوطنى العام" المنتهية ولايته" لمناقشة سبل المضى قدماً فى عملية الحوار بهدف التوصل إلى حل سلمى للأزمة السياسية والنزاع العسكرى فى ليبيا.

وذكرت البعثة في بيان صحفى، مساء اليوم، أن الاجتماع الذى سينعقد قبل بدء جلسة الحوار المزمعة فى جنيف، سيتطرق إلى شواغل المؤتمر الوطنى العام المتعلقة بالاتفاق السياسى وسبل تبديدها.

وكرر ليون مناشدته للأطراف الليبية إعلاء مصلحة ليبيا الوطنية والانخراط بشكل بناء فى المناقشات لتسريع عملية الحوار.

كما أعرب الممثل الخاص عن امتنانه لتركيا على استضافتها لهذا الاجتماع وعلى دعمها المستمر لعملية الحوار السياسي الليبى.

الأمم المتحدة ترتب لمحادثات ليبية جديدة فى جنيف

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