7 عادات بسيطة هتفرق كتير فى حياتك أهمها نظف لسانك واخلع حذاءك

عادات ضرورية وبسيطة نحتاج إلى ممارستها يوميًا لتعزيز صحتنا العامة والصحة النفسية وذلك حسبما كشف عنها مؤخرًا تقرير طبى نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، والمثير أن مزاولتها لا تستغرق دقائق قليلة، وهى تشمل:

1. استخدام كاشط اللسان عقب الانتهاء من تناول الوجبات الثلاث، وذلك للتخلص من الجراثيم الموجودة فى مؤخرة ومنتصف اللسان، والتى يزيد عددها عن عدد البكتيريا الموجودة بالأسنان، وقد يساعد ذلك أيضًا على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

>2.اخلع حذاءك بمجرد الدخول إلى المنزل ولا تقم بالتجول فى المنزل أثناء ارتدائه، حتى لا تنتقل الجراثيم والبكتيريا إلى أرضية المنزل، وتعرض صحتك وصحة أولادك للخطر.

3. قم بترتيب سريرك وفراشك عقب الاستيقاظ من النوم مباشرة، حيث أثبتت الأبحاث أن ذلك يساهم فى تحسين المزاج وتعزيز القدرة على النوم بشكل أفضل.

4. قم بالمشى دقيقة أو دقيقتين على رأس كل ساعة، حيث أثبتت الأبحاث أن هذه العادة البسيطة لها فوائد صحية مثيرة للغاية، وتساهم فى الحد نظريًا من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 33%.

5. قم بركن سيارتك بعيدًا عن المكان الذى تقصده، حيث ثبت أن المشى هذه المسافة الإضافية الصغيرة يساهم على المدى البعيد فى التمتع بفوائد صحية مثيرة.

6. قم بتنظيف إسفنجة المطبخ بوضعها داخل جهاز الميكروويف لمدة 30 ثانية فقط وذلك بمعدل مرة كل يومين، حيث ثبت أن ذلك يساهم فى التخلص من البكتيريا الضارة التى قد تسبب الأمراض.

7.قم بتحضير كل الأشياء المطلوبة منك فى اليوم المقبل خلال الليلة التى تسبقه، مثل إعداد الغذاء وتحضير الشاى والملابس التى ستقوم بارتدائها، حيث تساهم هذه الخطوات البسيطة فى تحسين حالتك النفسية وتجعلك تبدأ يومك بدون قلق أو خوف.