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ضبط موظف بمدرسة ببسيون أثناء قيامه بالسمسرة فى قسم المرور

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ضبط موظف بمدرسة ببسيون أثناء قيامه بالسمسرة فى قسم المرور ضبط موظف بمدرسة ببسيون أثناء قيامه بالسمسرة فى قسم المرور
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المرور بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، من ضبط موظف بمدرسة أنور حتاتة مركز بسيون مقيم قرية القضابة أثناء تواجده بقسم مرور بسيون، لإنهاء إجراءات رخصة قيادة وممارسته مهنة السمسرة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث المرور منطقة وسط الدلتا بطنطا، يتضمن ضبط إبراهيم م ع ال 52 سنة موظف بمدرسة أنور حتاتة مقيم بقرية القضابة دائرة المركز أثناء تواجده بوحدة مرور بسيون لإنهاء إجراءات رخصة سعد إ ج وممارسة مهنة السمسرة وبحوزته ( 300 جنيه)، تم التحفظ على المضبوطات، وبسؤال المتهم اعترف بذلك وأضاف قيامه بمساعدة الأخير لعمل رخصة أعيد قيد المحضر برقم 4443 إدارى مركز بسيون وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365