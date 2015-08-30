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مدير أمن المنيا يحيل أمين الشرطة المتهم بقتل شخص وإصابة آخر للنيابة

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مدير أمن المنيا يحيل أمين الشرطة المتهم بقتل شخص وإصابة آخر للنيابة مدير أمن المنيا يحيل أمين الشرطة المتهم بقتل شخص وإصابة آخر للنيابة
تحفظت مديرية أمن المنيا على أمين الشرطة المتهم بقتل شخص وإصابة آخر إثر إطلاق النار من سلاحه الميرى بمركز سما لوط، كما قرر اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إحالته للتحقيق.

وتباشر النيابة العامة اليوم التحقيق مع المتهم بعد معاينة مكان الحادث وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة.

وكان أهالى المجنى عليهما قد تجمهروا أمام المستشفى وسادت بينهما حالة من الرفض لاستلام جثة المتوقى إلا فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد التأكد من أن الإجراءات القانونية سليمة وتسير فى طريقها الصحيح.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا قد تلقى إخطاراً من عمليات النجدة، بوقوع مشادة كلامية بين أمين شرطة وشخصين، لقيام الأمين بطلب مشاهدة رخصة السيارة وتطورت لمشاجرة، وأسفرت عن وقوع قتيل ومصاب.

وتبين قيام أمين شرطة يدعى ر-م40 سنة من قوة مباحث المرور بسمالوط بإشهار سلاحه وإطلاق النار على كل من على حسن، ومحسن جمعة، مما أسفر عن مقتل الأول متأثراً بإصابته بفتحة دخول وخروج لطلق نارى فى الصدر، وإصابة الثانى بطلقات نارية متفرقة بالجسد، فيما تجمهراً عدداً من أقارب المتوفى أمام مستشفى سمالوط، ورفضوا استلام الجثة.

وقال مدير الأمن، أنه تم التحفظ على أمين الشرطة بالقسم، وتم نقل الجثة للمستشفى لحين تشريحها، وفى انتظار انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

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مصر 365