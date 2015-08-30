أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6/4/2017 -
السيسي: «دول الخليج أشقاء وليسوا مجرد جيران.. وأمنهم من أمننا» -
السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية» -
مساء dmc - البدري فرغلي يكشف رقم عجز الموازنة هذا العام .. وأنا ضد الإجراءات الاقتصادية والسياسات -
انخفاض كبير غير متوقع في سعر الذهب اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - منير سليمان: أصحاب المعاشات لا ينتظرون استرداد أموالهم لأنها غير موجودة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على متورط بالتعدى على منشآت شرطية بحوزته أسلحه نارية فى كفر الشيخ

Google+ Print
القبض على متورط بالتعدى على منشآت شرطية بحوزته أسلحه نارية فى كفر الشيخ القبض على متورط بالتعدى على منشآت شرطية بحوزته أسلحه نارية فى كفر الشيخ
ألقت مباحث مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، القبض على "ا.م.ن" 27 سنة أحد المتورطين بالتعدى على المنشآت الشرطية وبحوزته عدد من الأسلحة وزجاجات المولوتوف.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية يفيد بورود معلومات لرجال المباحث تفيد بتواجد المتهم بحى المحرقة بمدينة دسوق، داخل مزرعة دواجن خاصة به وبحوزته عدد من الأسلحة والطلقات النارية.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، إلى مزرعة الدواجن، وألقت القبض عليه وبحوزته 4 بنادق آلية عيار 97.72 × 39، و3 آلاف و521 طلقة نارية من ذات العيار، وبندقية خرطوش تركى الصنع تحمل رقم 4027.29 عيار 12، و3 عبوات ناسفة كبيرة، و3 عبوات صغيرة الحجم معدة للتفجير، وعدد من الأكياس بها مواد كيمائية و9 زجاجات حمض النيتريك و8 زجاجات مولوتوف و5 "شكارة نترات" و3 "شكارة بوتاسيوم" وزجاجة بارود.

كما تم ضبط 16 أسطوانة حديدية كبيرة الحجم فارغة تستخدم كمادة للعبوات الناسفة، و16 أنبوبة غاز تخزن كسوائل، و2 مقص حديدى، وأنبوبة شمع و7 شواحن هاتف محمول، و6 هواتف محمولة تستخدم للتفجير، و2 شمروخ ألعاب نارية، و19 مكثفا، و16 جركن مواد كيماوية، وجركن كبير أسود اللون، و7 دوائر كهربائية، وجركن مادة حارقة، و2 ميزان حساس رقمى ومسدس لحام، وكيس بلاستك من بودرة كبريت، وتحرر المحضر رقم 6768 جنايات قسم دسوق، وجارٍ عرضه على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365