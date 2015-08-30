القبض على متورط بالتعدى على منشآت شرطية بحوزته أسلحه نارية فى كفر الشيخ

ألقت مباحث مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، القبض على "ا.م.ن" 27 سنة أحد المتورطين بالتعدى على المنشآت الشرطية وبحوزته عدد من الأسلحة وزجاجات المولوتوف.

تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية يفيد بورود معلومات لرجال المباحث تفيد بتواجد المتهم بحى المحرقة بمدينة دسوق، داخل مزرعة دواجن خاصة به وبحوزته عدد من الأسلحة والطلقات النارية.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، إلى مزرعة الدواجن، وألقت القبض عليه وبحوزته 4 بنادق آلية عيار 97.72 × 39، و3 آلاف و521 طلقة نارية من ذات العيار، وبندقية خرطوش تركى الصنع تحمل رقم 4027.29 عيار 12، و3 عبوات ناسفة كبيرة، و3 عبوات صغيرة الحجم معدة للتفجير، وعدد من الأكياس بها مواد كيمائية و9 زجاجات حمض النيتريك و8 زجاجات مولوتوف و5 "شكارة نترات" و3 "شكارة بوتاسيوم" وزجاجة بارود.

كما تم ضبط 16 أسطوانة حديدية كبيرة الحجم فارغة تستخدم كمادة للعبوات الناسفة، و16 أنبوبة غاز تخزن كسوائل، و2 مقص حديدى، وأنبوبة شمع و7 شواحن هاتف محمول، و6 هواتف محمولة تستخدم للتفجير، و2 شمروخ ألعاب نارية، و19 مكثفا، و16 جركن مواد كيماوية، وجركن كبير أسود اللون، و7 دوائر كهربائية، وجركن مادة حارقة، و2 ميزان حساس رقمى ومسدس لحام، وكيس بلاستك من بودرة كبريت، وتحرر المحضر رقم 6768 جنايات قسم دسوق، وجارٍ عرضه على النيابة.