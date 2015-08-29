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تجديد حبس مدير مكتب تموين بيجام بشبرا الخيمة بتهمة تقاضى الرشوة

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تجديد حبس مدير مكتب تموين بيجام بشبرا الخيمة بتهمة تقاضى الرشوة تجديد حبس مدير مكتب تموين بيجام بشبرا الخيمة بتهمة تقاضى الرشوة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس مدير مكتب تموين بيجام بحى غرب شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية، لاتهامه بتقاضى مبلغ 4000 جنيه رشوة لإنهاء إجراءات رخصة بقال تموين بالمخالفة للقانون.

كانت معلومات وصلت لجمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية حول تلقى "فتحى. ع. ج" - مدير مكتب تموين بيجام بشبرا الخيمة رشوة مقابل إنهاء إجراءات رخصة بقال تموين بالمخالفة للقانون، فأخطر الرقابة الإدارية وتم تسجيل المكالمات وتصوير الواقعة، وتمكن العميد خالد حجاب والمقدم أحمد مبارك من ضبط المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب من "هانى أ .إ" مبلغ 4 آلاف جنيه كرشوة لتسهيل استخراج رخصة محل بقالة تموين وأخذ منهم مبلغ ألف جنيه وتم تسجيل جميع المكالمات بينه وبين المتهم وتم ضبطه أثناء تقاضيه باقى المبلغ، وبمواجهة المتهم بالتسجيلات الصوتية أقر بأن ما تم تسجيله هو صوته.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر إسلام خطاب وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما تمهيدا لإحالته للمحاكمة.

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مصر 365

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