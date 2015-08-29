جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب مواد كيميائية شديدة الانفجار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية برئاسة ناصر محمود بالتعاون مع مباحث الأموال العامة بالميناء، من ضبط حاوية قادمة من إيطاليا بداخلها كمية من المواد الكيميائية تعتبر من المواد شديدة الانفجار.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة تلقى إخطارا من محمد العتال رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية بورود حاوية 20 قدما من إيطاليا لحساب إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة "الأكليرك" ببرج العرب بالإسكندرية بداخلها مجروش بلاستيك يتضمن 9 كراتين بوزن نصف طن من المواد الكيميائية المتنوعة فى عبوات مجهولة المصدر وبوزن قائم 15000 كيلو جرام.

وأضاف المصدر، أنه تم سحب عينات وتحليلها بمعامل مصلحة الكيمياء والتى أفادت بنتيجة تحليل بعض الأصناف، أنه من المتفجرات شديدة الانفجار المدرجة بقرارى وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 94 ورقم 2225 لسنة 2007.

وأشار إلى أن رئيس جمارك المنطقة الشمالية والغربية قرر التحفظ على الحاوية وإبلاغ النيابة العامة.

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