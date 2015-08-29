ضبط مسجل خطر بحوزته 25 كيلو بانجو وسلاح آلى بأسوان

ألقى ضباط المباحث بأسوان خلال الساعات الماضية القبض على عاطل له معلومات جنائية مسجلة، وبحوزته 25 كجم من نبات البانجو المخدر وسلاح آلى وذخيرة، وذلك ضمن مأمورية ضبطية بمركز دراو شمال محافظة أسوان.

وتلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن رجال البحث الجنائى والأمن العام بمديرية أمن أسوان من ضبط المتهم "أشرف.س" 37 سنة والسابق اتهامه فى 20 قضية، متلبسا بحيازة كمية كبيرة من مخدر البانجو وبندقية آلية و2 خزينة و43 طلقة من نفس عيار السلاح المضبوط، وحرر له المحضر 1427إدارى، وجار عرض المتهم على النيابة المختصة لتتولى التحقيق.