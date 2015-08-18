تسريحات للشعر الطويل: خطوة بخطوة

هل أنت من محبّات الشعر الطويل؟ هل تجدين صعوبة في تسريحه؟ تأكّدي من أنك لست بحاجة إلى المكوث ساعات طويلة عند مصفف الشعر لتسريح شعرك، بل يمكنك تنفيذ أشكال عديدة ومتنوعة بسهولة، عبر اتّباع الخطوات الآتية.

اخترنا لك تسريحة الكعكة المنخفضة على شكل ضفيرة بما يُناسب كلّ أنواع الشعر، كما يمكنك اعتمادها في النهار أو إضافة بعض الاكسسوارات لتصبح مناسبة للسهرات. ستجدين أيضاً في هذا الموضوع خطوات تطبيق رفعة سهلة للشعر المجعّد. ولصاحبات الشعر الناعم، تابعي خطوات تطبيق تسريحة تدوم طويلاً.



تسريحة تناسب كلّ أنواع الشعر: إنها تسريحة الضفيرة الجانبية التي تعتبر من آخر صيحات الشعر، كما أنها سهلة التنفيذ.

تسريحة تناسب الشعر المجعّد: إذا كنت تعانين من صعوبة في رفع شعرك المجعّد، فإليك الحلّ في هذه الخطوات البسيطة:





تسريحة مناسبة للشعر الناعم: يصعب رفع الشعر الناعم ليبقى ثابتاً لوقت طويل. إليك هذه التسريحة التي تناسب صيحات الجمال وتعتبر سهلة التنفيذ للشعر الناعم.

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