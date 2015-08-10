جمال الشوبكى يُسلم سفير تشيلى السابق لدى فلسطين وسام نجمة القدس

سلّم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى، اليوم الاثنين، سفير جمهورية تشيلى السابق لدى دولة فلسطين خوسيه ميجول ديلاكروز وسام نجمة القدس المقدم من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، تقديراً لجهوده فى تعزيز العلاقات الفلسطينية التشيلية وعمله الدؤوب على اتخاذ بلاده قرارها الإيجابى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال فترة عمله فى فلسطين.

وقال السفير الشوبكى خلال تقديم الوسام أن فلسطين تذكر وتقدّر جهود كل من عمل على دعم صمود الفلسطينيين ووقف الى جانب قضاياهم العادلة، مشيراً الى أن اعتراف جمهورية تشيلى بدولة فلسطين يصب فى جهود تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة، شاكراً السفير خوسيه ميجول ديلاكروز على جهوده الحثيثة من أجل نيل اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

وأكد السفير الشوبكى على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولى لخيار الدولة الفلسطينية، مشيداً بموقف جمهورية تشيلى الداعم للشعب الفلسطينى.

من جهته عبّر السفير خوسيه ميجول ديلاكروز عن سعادته البالغة بهذا الوسام الذى يحمل معانى خاصة فى نفسه ونفوس التشيليين، كما أنه تعرّف خلال فترة عمله فى فلسطين على الشعب الفلسطينى عن قرب، ولامس ما يعانيه فى كافة مناحى الحياة بسبب الاحتلال الاسرائيلى، متمنياً لفلسطين دوام الاستقرار والاستقلال والحرية.

وأدان السفير ديلاكروز جريمة إحراق عائلة الدوابشة، مؤكداً أنها جريمة تدل على تطرف المستوطنين.

وقال السفير ديلاكروز أن الدولة الفلسطينية ستقوم وتعلن إن آجلاً أم عاجلاً لأنها حق للشعب الفلسطينى، وأن جمهورية تشيلى موقفها ثابت وواضح وتعبر عنه بتصويتها الدائم لصالح فلسطين فى المحافل الدولية.

وشكر السفير ديلاكروز الرئيس أبو مازن والسفير جمال الشوبكى على منحه وسام نجمة القدس الذى يعبر عن عمق العلاقات بين البلدين.

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