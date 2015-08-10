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باحث أمريكى: تنظيم داعش بليبيا يوطد وجوده فى "سرت"

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باحث أمريكى: تنظيم داعش بليبيا يوطد وجوده فى "سرت" باحث أمريكى: تنظيم داعش بليبيا يوطد وجوده فى "سرت"
رغم سقوطه فى "درنة" منتصف يونيو الماضى، ظهر "تنظيم داعش فى ليبيا" بشكل أقوى فى مدينة "سرت" اعتمادا على شبكات العمل الجهادية الموجودة بالفعل فى المنطقة، كما كثف التنظيم أنشطته فى بناء دولته المزعومة، حسبما قال هارون زيلين، باحث معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

ورأى زيلين فى مستهل تقرير مطول نشره المعهد على موقعه الإلكترونى، أن هذه القدرة على المناورة هى من أوجه متعددة، تنهض دليلا على التشابه التام بين "تنظيم الدولة فى ليبيا" وأبيه الذى انبثق عنه فى العراق وسوريا "داعش".

ولفت إلى أنه بخلاف "درنة" حيث نشأ تنظيم الدولة فى ليبيا، فإن "سرت" تخلو من فصائل مسحلة قد تتقاتل مع التنظيم.
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