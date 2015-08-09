النيابة العامة تحقق مع عاطل طعن جاره بـ"مطواة" فى أبو النمرس

تباشر النيابة العامة التحقيق فى واقعة طعن عاطل لجاره بمطواة، مما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل، لقيامه بطعن عامل بمطواة محدثًا إصابته، إثر وجود خلافات حول الجيرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسؤال شقيق المجنى عليه اتهم المدعو "إسلام.ج" وشهرته "إسلام بستم" 19 سنة عاطل، ومقيم بذات العنوان بالتعدى على شقيقه بالضرب بمطواة محدثاً إصابته.

وتمكن رئيس وضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك محضر، وتولت النيابة التحقيقات.