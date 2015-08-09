أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
القبض على الشاب المتهم بقتل أمه طعنًا بالـ"الزجاج" في الشرقية -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة العامة تحقق مع عاطل طعن جاره بـ"مطواة" فى أبو النمرس

Google+ Print
النيابة العامة تحقق مع عاطل طعن جاره بـ"مطواة" فى أبو النمرس النيابة العامة تحقق مع عاطل طعن جاره بـ"مطواة" فى أبو النمرس
تباشر النيابة العامة التحقيق فى واقعة طعن عاطل لجاره بمطواة، مما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على عاطل، لقيامه بطعن عامل بمطواة محدثًا إصابته، إثر وجود خلافات حول الجيرة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسؤال شقيق المجنى عليه اتهم المدعو "إسلام.ج" وشهرته "إسلام بستم" 19 سنة عاطل، ومقيم بذات العنوان بالتعدى على شقيقه بالضرب بمطواة محدثاً إصابته.

وتمكن رئيس وضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك محضر، وتولت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365