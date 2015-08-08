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هل تؤثر دوالى الخصية على القدرة الجنسية للرجل؟

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هل تؤثر دوالى الخصية على القدرة الجنسية للرجل؟ هل تؤثر دوالى الخصية على القدرة الجنسية للرجل؟
دوالى الخصية من أكثر الأمراض شيوعا بين الرجال، ويعد تأخر الإنجاب أهم الآثار المباشرة للإصابة بدوالى الخصية، لكن يعتقد بعض الرجال أن الإصابة بدوالى الخصية يمثل تهديدا لقدرتهم الجنسية ويؤدى لضعف الانتصاب.

دوالى الخصية والقدرة الجنسية


>يؤكد استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد الإمبابى أنه لا يوجد أى علاقة نهائيًا بين دوالى الخصية والإصابة بضعف انتصاب العضو الذكرى لدى الرجال، والدليل على ذلك أن أغلب المصابين بدوالى الخصية يجهلون إصابتهم بها، وغالبا ما يتم الكشف عنها بواسطة الطبيب المختص والآشعة.

الآثار السلبية لدوالى الخصية


>أما عن الآثار التى تقع نتيجة إصابة الرجل بدوالى الخصية فهى تتمثل تبعا لرأى الإمبابى فى تأخر الإنجاب نتيجة للتأثير المباشر لدوالى الخصية على طبيعة الحيوانات المنوية، من حيث ارتفاع نسبة التشوهات وبطء الحركة وأحيانا قد تؤدى إلى قلة عدد الحيوانات المنوية فى السائل المنوى، وهو ما يعد من أكبر الأسباب المسئولة عن تأخر الإنجاب لدى الرجال وعلاجها يكون باستئصال دوالى الخصية جراحيا.

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