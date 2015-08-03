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محافظة الإسكندرية تشكل غرفة عمليات عاجلة لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الفلكى

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محافظة الإسكندرية تشكل غرفة عمليات عاجلة لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الفلكى محافظة الإسكندرية تشكل غرفة عمليات عاجلة لحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الفلكى
وجه هانى المسيرى محافظ الإسكندرية بتضافر كافة جهود المحافظة لإدارة أزمة الصرف الصحى بمنطقة الفلكى ووضع إمكانيتها من سيارات الصرف لحين رفع كامل مياه الصرف الصحى، وأمر كافة الأجهزة التنفيذية بمتابعة الموقف اول بأول.

من جانبه أشار اللواء أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول أن الحى يعمل بكامل إمكانياته من عربيات صرف صحى وبالتنسيق مع الأحياء المجاورة، وتم السيطرة على الموقف إلى ان يتم استكمال مشاريع الصرف بالمنطقة.

وأشار إلى أن مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الفلكى منذ عام 2007، وذلك نتيجة عدم ربط الشوارع الداخلية بالشوارع الرئيسية المتواجد بها مشاريع الصرف الصحية مما يؤدى إلى طفح وبعده يحدث ترسيبات للرمال فى المواسير وبالتالى انسدادها، وأشار إلى أنه يتم العمل بمقتنيات مختلفة ووجود طلمبات لرفع ونقل التصرفات بعيد عن منطقة العمل.

وقال المهندس محمد سعيد نائب رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن المشكلة تفاقمت بسبب قيام الجهاز التنفيذى للمشروعات بالشركة بعملية إحلال وتجديد للخط الرئيسى للصرف بشارع سعد زغلول بالفلكى لوجود كسر، وقامت الشركة بعمل 3 بدالات لنقل التصرفات الواردة من شوارع 16 الإصلاح و10 و14، منهم 2 بدالة فى شارع سعد زغلول طاقتها 260 مترا مكعبا فى الساعة وعدد 1 بدالة فى شارع 16 الإصلاح مع ابن سلامة، وتم دفع عربات شفط من الشركة وحى المنتزه أول لرفع التركمات فى الشوارع الخلفية لمنطقة الفلكى لحين الانتهاء من الإحلال والتجديد بشارع سعد زغلول، الذى يعد من ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الصرف الصحى بمنطقة الفلكى وجارى العمل على البدء فى المرحلة الثالثة والرابعة من مشروعات الصرف بالمنطقة.

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مصر 365