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ضبط 1677هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 12 ألفا فى حملة أمنية بالغربية

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ضبط 1677هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 12 ألفا فى حملة أمنية بالغربية ضبط 1677هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 12 ألفا فى حملة أمنية بالغربية
شنت مديرية أمن الغربية بإشراف اللواء نييل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية حملة أمنية بمدن وقرى المحافظة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، قادها اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوي رئيس مياحث المديرية بالتنسيق من العميد وائل الصيرفي رئيس قسم تنفيذ الاحكام بمديرية امن الغربية وبمشاركة ضباط الامن العام و الأمن المركزى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1677هاربا من احكام منهم ضبط 938 محكوم عليه محكوم عليه في جنح الحبس الجزئي والمستأنف، و711 محكوم عليه في غرامات، و21 محكوم عليه في مخالفات، و7 محكوم عليهم في جنايات باحكام تتراوح بين 3 سنوات الي المؤبد في قضايا سرقة وقتل ومخدرات وعاهة، كما تم تحصيل 12511جنيه قيمة غرامات وتم ايداع المبلغ في خزينه المحكمة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مصر 365