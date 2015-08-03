أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دبى تشيد مدينة سياحية تضم أطول برج سكنى بالعالم

Google+ Print
دبى تشيد مدينة سياحية تضم أطول برج سكنى بالعالم دبى تشيد مدينة سياحية تضم أطول برج سكنى بالعالم
تعتزم مدينة دبى الإماراتية تشييد مشروع سياحى سكنى سيضم أطول برج سكنى فى العالم، وأطول صالة تزلج مغلقة فى العالم وأكبر نافورة راقصة فى العالم.

ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، حاكم دبى مساء اليوم الاثنين أعمال تشييد المشروع الذى يحمل اسم (ميدان ون)، الذى سيصبح موطنا لأكثر من 78 ألف شخص ويضم العديد من المعالم السياحية الجذابة.

ويضم مشروع برج "دبى ون" الذى سيبلغ طوله 711 مترا، مركز تسوق ضخما وساحة عامة تضم نوافير راقصة، وقناة مائية بطول أربعة كيلو مترات ومرسى يتسع لـ 100 قارب.

ويقام المشروع على مساحة تقترب من 3ملايين و700 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من مرحلته الأولى قبل عام 2020.

وقال مسئولون عن تنفيذ المشروع للصحفيين فى دبى إنه مصمم ليصبح الوجهة السياحية الأولى فى الإمارة وسيضم أطول صالة تزلج مغلقة فى العالم بطول 1.2كيلومتر، وصالة رياضية مغلقة متعددة الأغراض بمساحة 25 ألف متر مربع، ومسار لممارسة الجرى وركوب الدراجات الهوائية بطول خمسة كيلو مترات، وأكبر نافورة راقصة فى العالم بطول 420 مترا، وشاطئ بطول 300 متر، وساحة عامة ضخمة تستوعب حتى 60 ألف شخص، وقرية تراثية غير تقليدية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365