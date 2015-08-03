دبى تشيد مدينة سياحية تضم أطول برج سكنى بالعالم

تعتزم مدينة دبى الإماراتية تشييد مشروع سياحى سكنى سيضم أطول برج سكنى فى العالم، وأطول صالة تزلج مغلقة فى العالم وأكبر نافورة راقصة فى العالم.

ودشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، حاكم دبى مساء اليوم الاثنين أعمال تشييد المشروع الذى يحمل اسم (ميدان ون)، الذى سيصبح موطنا لأكثر من 78 ألف شخص ويضم العديد من المعالم السياحية الجذابة.

ويضم مشروع برج "دبى ون" الذى سيبلغ طوله 711 مترا، مركز تسوق ضخما وساحة عامة تضم نوافير راقصة، وقناة مائية بطول أربعة كيلو مترات ومرسى يتسع لـ 100 قارب.

ويقام المشروع على مساحة تقترب من 3ملايين و700 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من مرحلته الأولى قبل عام 2020.

وقال مسئولون عن تنفيذ المشروع للصحفيين فى دبى إنه مصمم ليصبح الوجهة السياحية الأولى فى الإمارة وسيضم أطول صالة تزلج مغلقة فى العالم بطول 1.2كيلومتر، وصالة رياضية مغلقة متعددة الأغراض بمساحة 25 ألف متر مربع، ومسار لممارسة الجرى وركوب الدراجات الهوائية بطول خمسة كيلو مترات، وأكبر نافورة راقصة فى العالم بطول 420 مترا، وشاطئ بطول 300 متر، وساحة عامة ضخمة تستوعب حتى 60 ألف شخص، وقرية تراثية غير تقليدية.

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