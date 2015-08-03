الرئيس اليمنى: الانتصارات لن تتوقف عند قاعدة العند وستستمر لتحرير كل اليمن

قال الرئيس اليمنى، عبد ربه منصور هادى، إن الإنتصارات لن تتوقف عند تحرير قاعدة العند الاستراتيجية بل ستستمر بكل قوة حتى يتم تحرير كامل اليمن بعون الله ومساندة الأشقاء العرب وأبطال المقاومة الشعبية.

جاء ذلك عبر حساب الرئيس اليمنى بمواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقال نصاً:"لن تتوقف الإنتصارات عند العند، وسنستمر بكل قوة حتى تحرير كامل اليمن بعون الله ومساندة الأشقاء وسواعد أبطال المقاومة والجيش الوطني..عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية"، كما أضيفة صورتان للرئيس وهو يرتدى الجلباب وسط بعض مساعديه ويتابع العمليات العسكرية من خلال غرفة القيادة.



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الرئيس اليمنى



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الرئيس اليمنى يتابع العمليات عبر الاقمار الاصطناعية